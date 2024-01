Este, staccano la corrente 16enne rimane chiuso in ascensore. I pompieri lo aiutano a uscire

ESTE - Disavventura a lieto fine per un 16enne residente a Este, rimasto bloccato in ascensore nel primo pomeriggio di oggi, martedì 16 gennaio. Il fatto si è verificato in via Zanchi 2/B, in un condominio non distante dal cinema teatro Farinelli. Protagonista è stato un adolescente di origine macedone, appena trasferitosi nella città murata della Bassa con la famiglia. Il ragazzo era appena tornato da scuola e, in procinto di rincasare, aveva preso l’ascensore. In quel momento, però, la corrente elettrica era stata staccata per consentire lo svolgimento di alcuni lavori già programmati nelle vicinanze. La sospensione del servizio era stata segnalata, ma il 16enne - che ancora non conosce bene l’italiano - potrebbe non aver capito. Fatto sta che l’ascensore si è fermato poco dopo essere partito, a metà strada tra il pian terreno e il primo piano. Immediatamente avvertiti dai vicini, i vigili del fuoco del distaccamento di Este hanno raggiunto via Zanchi dopo aver terminato un altro intervento in zona.

Aperta la porta con la chiave di emergenza, i pompieri hanno aiutato a scendere il giovane, sempre rimasto calmo e sorridente.