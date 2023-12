Montagnana. L'auto piena di bottiglie mezze vuote di alcol, 22enne sperona la gazzella dei carabinieri e poi si schianta

MONTAGNANA (PADOVA) - I carabinieri di Montagnana hanno arrestato una giovane di 22 anni, originaria del Marocco, dopo un incidente avvenuto ieri pomeriggio, 21 dicembre. La ragazza è stata accusata di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento, possesso ingiustificato di armi e guida in stato di ebbrezza. L'autovettura coinvolta, una BMW di grossa cilindrata, era stata fermata nei giorni precedenti sempre nel medesimo Comune. In quell'occasione, la conducente era risultata sprovvista di patente, già ritirata per guida in stato di ebbrezza, e l'auto era stata sottoposta a fermo amministrativo.

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei carabinieri, in servizio perlustrativo, ha individuato il veicolo presso un distributore. Durante il tentativo di controllo, la giovane alla guida ha opposto resistenza inserendo la marcia e speronando la gazzella dei carabinieri per eludere il controllo. È seguito un inseguimento lungo tre chilometri attraverso le vie della città, anche contromano. La fuga è terminata quando la donna ha perso il controllo dell'auto, andando a schiantarsi contro un albero e un muretto di un'abitazione privata. Il passeggero a bordo è fuggito a piedi, mentre la conducente, visibilmente alterata psicofisicamente a causa dell'assunzione di alcol, è stata sottoposta al test alcolimetrico, risultando positiva con un tasso di 1,74 g/L. Durante la perquisizione del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto diverse bottiglie mezze vuote di alcolici e superalcolici, oltre a un coltello a manico fisso con lama di 13 cm e un coltellino pieghevole con lama di 7 cm, sequestrati. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto gli arresti domiciliari per la giovane in attesa dell'udienza di convalida, richiedendo al contempo la convalida dell'arresto con rito direttissimo.