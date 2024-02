Padova. Vive in casa con la mamma e spaccia: il 24enne aveva mezzo chilo di hashish pronto per la vendita

PADOVA - Blitz della polizia in due appartamenti, nella stessa via, a ridosso della stazione ferroviaria di Padova dove sono state arrestate due persone per traffico di droga.

Vive con mamma e spaccia hashish

Il primo intervento ha visto la squadra Mobile in via Malibran. dove è stato sequestrato ad un 24enne italiano mezzo chilo di hashish. Gli agenti, che tenevano d'occhio lo stabile, hanno atteso che un cliente acquistasse la droga prima di compiere un blitz nella casa, sorprendendo il giovane pusher e la madre. Addosso all'indagato sono stati trovati 50 grammi di hashish e altri 400 in una stanza della casa.

Ancora spaccio a pochi passi

Percorsi duecento metri, nella stessa via, i poliziotti hanno visto una donna avvicinarsi ad una casa e ricevere una bustina in cambio di 50 euro. A quel punto è scattato l'intervento degli investigatori che hanno trovato in possesso all'acquirente 4 dosi di cocaina, mentre ad un tunisino di 28 anni, che aveva appena ceduto lo stupefacente, altri 25 dosi dello stesso tipo di droga e un certo quantitativo di hashish nascosti nella camera da letto.

Pusher in via Aspetti

Un terzo arresto ha riguardato un 34enne tunisino fermato in via Aspetti che aveva appena venduto una dose, sequestrandogli anche 560 euro in contanti. L'ultimo arresto è stato fatto nei confronti di un gambiano di 29anni intercettato sempre nella zona della stazione ferroviaria che ha cercato di sottrarsi alla cattura cercando riparo sotto un furgone dopo essersi disfatto della droga (20 grammi di hashish 12 dosi di marijuana).