PADOVA - I vigili sequestrano oltre 1,4 chili di hashish. In due diverse operazioni giovedì scorso le unità cinofile antidroga della Polizia locale hanno individuato e messo sotto sequestro quasi un chilo e mezzo di stupefacenti.

IN DUE FASI

La prima operazione è scattata, in seguito ad una segnalazione alla centrale operativa, nell'area verde a ridosso di Porta Santa Croce. La segnalazione era stata fatta da un operatore ecologico che, durante lo svolgimento della sua attività, aveva notato la presenza di alcuni strani involucri nascosti sotto delle masserizie. Sul posto gli agenti e i loro cani hanno trovato un notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Questa, una volta sottoposta a narco-test, è risultata essere hashish, per un quantitativo complessivo superiore al chilo. La droga era suddivisa in più panetti contenuti in sacchetti di nylon, nascosti in modo che non potesse essere ritrovata da persone estranee al "traffico". Considerato il quantitativo recuperato e le modalità di occultamento, si ha praticamente la certezza che la sostanza fosse destinata ad essere ulteriormente suddivisa e destinata allo spaccio. Dalla vendita al dettaglio il pusher avrebbe potuto ricavare quasi 15 mila euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria a patavina.

ALL'ARCELLA

Un'altra unità cinofila, sempre giovedì scorso, durante un intervento in via Faggin all'Arcella, grazie al fiuto del cane di pattuglia, ha trovato, nascosti sotto un mucchio di foglie, altri 340 grammi di hashish, anche questi divisi in panetti pronti per essere suddivisi in numerosissime dosi. «Si tratta uno dei sequestri più consistenti operati dalle nostre unità cinofile - ha commentato ieri l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina - Sono soddisfatto dei risultati quotidiani che la Polizia locale anche grazie alle unità cinofile sta ottenendo nell'ambito del contrasto allo spaccio ed al consumo di strada. Per questa amministrazione tale attività continua ad essere una priorità».

«Ricordo che è in fase di addestramento la quinta unità cinofila antidroga del nostro nucleo, il cui conduttore è una giovane agente molto motivata», ha concluso l'esponente della lista Giordani.