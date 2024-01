Padova. Cerca di ingoiare un sasso di cocaina per nasconderlo al controllo della polizia: salvato dagli agenti

PADOVA - Ha rischiato di morire per nascondere la cocaina, ingoiandola. Un pusher tunisino di 47 anni, irregolare, è stato arrestato a Padova per spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso a scambiare denaro con un connazionale. Quando i poliziotti lo hanno bloccato, ha cercato di ingoiare un involucro da 5 grammi di cocaina ancora "in sasso". Gli agenti sono riusciti a fermarlo in tempo, salvandogli la vita. L'uomo è stato condannato a 6 mesi di reclusione e una multa di 1.000 euro. Al termine del processo è stato espulso dall'Italia.