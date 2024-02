Padova. Cinque pusher arrestati, tra loro un minorenne e due italiani

PADOVA - Cinque spacciatori arrestati durante i controlli degli agenti della Squadra mobile di Padova. Un 26enne senegalese, regolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso a spacciare in via Tommaseo. I polizotti lo hanno visto avvicinare dei giovani in transito, interloquire brevemente con loro come se proponesse l'acquisto di qualcosa. Sottoposto a controllo e perquisizione è stato trovato in possesso di 50 grammi di hashish custodite nelle tasche assieme a 180 euro. È stato giudicato per direttissima e condannato a 8 mesi di reclusione oltre che al pagamento di una multa di 1.500 euro.

Un altro straniero, richiedente protezione internazionale, tunisino di 21 anni d'età, è stato notato dai poliziotti nei pressi di Porta Santa Croce. Addosso gli sono stati trovati 70 grammi di marijuana e più di 40 grammi di hashish. Anche lui è finito in stato di arresto. In Prato della Valle, all'interno dell'Isola Memmia, è stato invece arrestato un 31enne, anche lui tunisino richiedente protezione internazionale. I polizotti hanno deciso di avvicinarsi e procedere ad un controllo. Ma alla loro vista, il 31enne ha tentato di dileguarsi, gettando proprio all'interno del canale, tre involucri.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno poi effettuato altri interventi, nei confronti di altri giovani pusher. In Piazza Azzurri D'Italia gli agenti hanno fermato un 19enne marocchino, anche in questo caso richiedente protezione internazionale, cui hanno trovato addosso 14 grammi di hashish ed una dose di cocaina nascosta all'interno della scarpa. Sempre a Padova sono stati denunciati altri due stranieri, uno dei quali minorenne. Proprio quest'ultimo, di 17 anni di età, già con altri precedenti di polizia è stato individuato in via Orolo, a ridosso del parco pubblico, lì dove alcuni cittadini avevano segnalato agli agenti una probabile attività di spaccio.

Fra i cinque soggetti arrestati, infine, un 40enne di Sant'Andrea di Campodarsego, con soli precedenti di polizia per minaccia ed un 58enne incensurato di Cartura. Al termine del servizio di osservazione organizzato nei pressi della sua abitazione di Campodarsego, l'uomo è stato sorpreso a detenere più di 12 grammi di cocaina suddivisi in dosi, custoditi unitamente ad un bilancino elettronico di precisione. Nel suo telefono cellulare pure diversi messaggi riconducibili all'attività di spaccio. Il 58enne di Cartura, anche lui sospettato di attività di spaccio, peraltro a domicilio, è stato invece notato uscire da un'abitazione ad Albignasego.