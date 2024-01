CITTADELLA - Un anno di lavoro intenso il 2023 per gli agenti dei dieci Comuni che costituiscono il Distretto di Polizia locale PD1A. Si tratta di Cittadella (capofila), Campodoro, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo e Villafranca Padovana. Ad evidenziare i punti salienti dell’attività, il direttore del Distretto Gledis Sambugaro che sintetizza: «Abbiamo riscontrato una diminuzione rispetto al 2022, dei transiti dei veicoli con il semaforo rosso e dei superamenti dei limiti di velocità rilevati dai dispositivi elettronici. Aumentano gli abusivi sulle soste riservate agli invalidi e sulle piste ciclabili ed i veicoli che circolano privi di copertura assicurativa».



I NUMERI

Nel dettaglio. Gli incidenti stradali rilevati sono stati 133 di cui 90 con lesioni, 30 con prognosi riservate e 2 mortali. Le istanze di accesso agli atti per infortunistica stradale sono state 201, mentre le violazioni al codice della strada sono state: 109.624 di cui 101.894 per superamento dei limiti di velocità, 2.150 per transiti su aree vietate o Ztle, 1.030 per violazioni di norme relative all’autotrasporto, 1.794 per passaggio con semaforo rosso, 730 per soste su spazi riservati agli invalidi, 458 per soste riservate ai pedoni, piste ciclabili e parcheggi rosa, 156 per mancato rispetto precedenza o stop, 725 per mancata revisione del veicolo, 91 per mancata assicurazione di legge, 215 per uso del telefono durante la guida e 180 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. I sequestri di veicoli sono stati 97, i fermi amministrativi 28 e 35 le patenti ritirate.



LA CELEBRAZIONE

Ieri, in occasione della festa del Patrono della Polizia locale, San Sebastiano, gli agenti del Distretto si sono ritrovati in Duomo a Cittadella. Dopo la celebrazione officiata dall’arciprete Luca Moretti, il comandante ha esposto i dati salienti dell’attività, ringraziando il personale per l’impegno profuso, sottolineando che gli agenti hanno la primaria funzione di servire i cittadini. Presenti rappresentanze delle municipalità del PD1A, delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco e di varie associazioni di volontariato che operano nell’ambito della sicurezza e del soccorso. Il mancato rispetto del Regolamento di Polizia urbana ha visto 615 sanzioni: 180 per imbrattamento o insudiciamento del suolo, 217 per abbandono o illecito conferimento di rifiuti, 87 per occupazione abusiva di suolo pubblico, 38 per mancato rispetto degli orari di emissione dei rumori, 33 per omessa custodia di animali e 15 per accensione fuochi. Sono stati 11 i trattamenti sanitari obbligatori, 2 gli accertamenti sanitari obbligatori, 48 le informative di reato inviate all’Autorità giudiziaria, 45 gli accertamenti per abusi edilizi e 2.450 gli accertamenti anagrafici per verificare la residenza. I servizi di viabilità per scuole, manifestazioni, esequie ed incidenti sono stati 1.953, 68 gli interventi per insediamento abusivo di nomadi e 45 i controlli in edifici abbandonati. Le ore di attività di educazione stradale sono state 936.