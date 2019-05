Usava il pass disabili della madre invalida per andare a lavorare

di E.B.

TRIESTE - L'altra mattina una pattuglia della Polizia locale è stata inviata dalla Sala Operativa in via Sant'Anastasio per delle soste abusive: durante l'intervento gli operatori sono stati avvicinati da un cittadino che segnalava la presenza costante di unoadiacente alla sede dell'Inps. La macchina esponeva un regolare contrassegno disabili ma la quotidiana occupazione di quel posto ha indotto gli agenti a svolgere un'indagine più approfondita: mentre il contrassegno era intestato, il veicolo apparteneva alla. La donna, ha riferito agli agenti che la madre era a casa, distante da via Sant'Anastasio, ammettendo così implicitamente di non aver alcun titolo per esporre il documento sul parabrezza. Immediata la sanzione per l'uso improprio:sulla patente ed il ritiro del contrassegno invalidi.