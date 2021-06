Tra le sigarette prodotti con infiorescenze di canapa sativa per cani e gatti

PADOVA - I funzionari dell'Ufficio dei Monopoli di Padova, insieme ai funzionari della Direzione interregionale, durante i normali controlli di routine effettuati presso diverse rivendite di tabacchi, hanno riscontrato in un distributore esterno di sigarette la presenza di pacchetti, con regolare sigillo dell'azienda produttrice, contenenti infiorescenze di canapa sativa e riportanti indicazione di «alimenti destinati a cani e gatti».

APPROFONDIMENTI PADOVA Cannabis nelle edicole di Padova, presentate denunce ai carabinieri PIANTE STUPEFACENTI Friuli, nasce una delle prime coltivazioni di cannabis terapeutica VICENZA «Legale la mia canapa sativa» Ora è indagato...

Nonostante gli esiti delle analisi di laboratorio su campioni del prodotto abbiano confermato la regolarità dei quantitativi dei principi attivi previsti per la cannabis light, di concerto con il comando carabinieri per la tutela della salute si è proceduto al sequestro amministrativo, previsto dal Regolamento Ce 767/2009, dei pacchetti e della giacenza in magazzino del prodotto per etichettatura non conforme (mancanza di indicazioni sul contenuto, sulla composizione e sull'aspetto nutrizionale tale da trarre in inganno l'acquirente con immagini e disegni utilizzati per prodotti cosmetici). Sono stati verbalizzati diversi illeciti amministrativi e comminate sanzioni per un minimo di 6.000 euro.