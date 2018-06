In edicola rivista «The botanist» con bustina di canapa, è bufera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Un grammo di canapa "light" in allegato al primo numero della rivista "The botanist". È quanto si sono visti recapitare in edicola un centinaio di gestori di rivendite di giornali del Padovano questa mattina. Il sindacalista di Sengi, Marco Bazzolo, aveva già segnalato il fatto alla Confesercenti nazionale che ha dato indicazione agli edicolanti di non mettere in vendita il prodotto in attesa che il ministero della sanità si pronunci in merito. Il sindacato si è anche rivolto ai carabinieri.