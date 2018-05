Friuli, nasce una delle prime coltivazioni di cannabis terapeutica

Sarà una delle prime piantagioni autorizzate di cannabis light del Friuli Venezia Giulia. È un terreno in una frazione di Manzano (Udine), Manzinello, dove i semi sono già a dimora, le vasche piene di torba nella serra. Il piccolo appezzamento di terreno è di proprietà di Alexis Gosso, erede di un' azienda agricola di famiglia, dove sono appena giunti i semi di cannabis carmagnola dal Piemonte. Qui una quarantina di piante di canapa agroalimentare ornamentale «crescono in condizioni climatiche ideali», tali che teoricamente «possono arrivare fino ai sei metri». Al giornalista del Messaggero Veneto Gosso annuncia che a settembre ci sarà il primo raccolto, poi saranno vendute le infiorescenze seccate, «sigillate in un sacchetto con la dicitura 'prodotto per uso tecnicò. Poi noi non rispondiamo di quello che uno fa a casa propria», ovviamente.



La legge italiana è tra le più avanzate a livello europeo, e questo ha portato, nell' ultimo anno, all' apertura di parecchi 'hemp-shop', negozi che propongono la canapa sativa con principio attivo di Thc particolarmente basso, come è già avvenuto a Udine. La canapa in vendita deve avere un contenuto di Thc minimo, inferiore allo 0,6 per cento. Per quanto riguarda le coltivazioni, i carabinieri effettuano controlli sulle piante, le fanno analizzare e, nel caso in cui la percentuale del principio attivo superi la soglia consentita, le piante vanno distrutte.

