Padova. Pregiudicato conduce una vita nel lusso, sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro

PADOVA - Due appartamenti di pregio, uno a Padova e uno a Jesolo, auto di lusso, e denaro per una valore complessivo di oltre 5 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro, ai fini della confisca, dalla guardia di finanza nei confronti di un soggetto considerato socialmente pericoloso che per gli inquirenti, dati i precedenti penali e di polizia, ritengono viva con i proventi di attività illegali.

L'uomo è stato implicato in numerosi processi per reati tributari, riciclaggio, violazioni delle leggi sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le indagini dei finanzieri hanno appurato che l'uomo aveva una residenza fittizia nel Principato di Monaco, pur non essendosi mai spostato da Padova, e conduceva una vita di lussi a fronte di dichiarazioni di redditi esigue. Sulla base di queste risultanze la Sezione distrettuale delle misure di prevenzione del Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, ha emesso il provvedimento di sequestro ai fini della successiva confisca.