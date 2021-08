Cento rotoballe a fuoco ammassate all'aperto

SELVAZZANO - Dalle ore 6 di oggi, domenica 29, i vigili del fuoco sono impegnati in via Parini a Selvazzano per l’incendio di un centinaio di rotoballe che si trovano ammassate all’aperto in un campo agricolo. I pompieri arrivati da Abano con due mezzi antincendio, hanno circoscritto le fiamme e iniziato le operazioni di spegnimento. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica termineranno presumibilmente nel primo pomeriggio.