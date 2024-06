Ubriaco minaccia consigliere comunale di Monselice che lo voleva soccorrere: intervengono i carabinieri

MONSELICE (PADOVA) - Momenti di concitazione nella cittadina della Bassa padovana, dove verso l'una di notte di martedì 4 giugno un 33enne ubriaco ha seminato il panico nella centralissima piazza San Marco.

In quel momento, due locali erano aperti e stavano servendo alcuni avventori. Tra essi, alcuni sostenitori dei tre candidati a sindaco che nel fine settimana si sfideranno al primo turno delle amministrative. Era infatti terminato da poco un confronto pubblico e gli sfidanti si stavano godendo un po' di meritato riposo.

Il consigliere comunale di minoranza Francesco Miazzi, candidato con il centrosinistra di Giannino Scanferla, aveva salutato gli amici e stava rincasando assieme al suo migliore amico. Poco distante dalla piazza, lo storico esponente ecologista ha notato un uomo riverso a terra, presumubilmente vinto dall'alcol e caduto dalla bicicletta. Avvicinatosi per aiutarlo, Miazzi sarebbe stato preso a male parole da quest'uomo, un 33enne domiciliato in zona già noto alle forze dell'ordine. Inutili tutti i tentativi di placare il giovane, che avrebbe minacciato ripetutamente il malcapitato consigliere. Miazzi avrebbe provato ad allontanarsi, ma l'ubriaco lo ha seguito fino in piazza San Marco, dove si trovava il sindaco Giorgia Bedin, candidato per la riconferma, e alcuni suoi sostenitori. Questi hanno prestato aiuto al collega Miazzi, invitandolo amichevolmente a sedersi e cercando di calmare il giovane molesto. A sistemare definitivamente le cose ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Abano Terme, giunti sul posto su segnalazione degli avventori. Testimoni hanno riferito che l'uomo dava fastidio ai clienti del bar fin dalle prime ore della serata.