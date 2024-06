PADOVA - Gli agenti della squadra Mobile di Padova sono tornati ieri mattina a Vigonza, hanno percorso più volte il chilometro che separa la casa dove Giada Zanola e Andrea Favero vivevano insieme con il loro bambino di 3 anni, fino al cavalcavia sull’A4 dal quale, alle 3.30 del 29 maggio, Giada (secondo la procura) è stata lanciata dal fidanzato, è caduta sull’asfalto dell’autostrada ed è stata travolta e uccisa da un tir che l’ha investita e trascinata per alcuni metri. Ieri mattina gli agenti cercavano il cellulare di Giada, l’ultimo tassello che manca e che servirebbe a cristallizzare ancora di più la posizione di Favero, 38 anni, camionista, in carcere dalle 2.05 di giovedì mattina.

IL TASSELLO MANCANTE

Di Giada Zanola - 33 anni, che era pronta a cambiare vita lasciando il compagno per andare a lavorare con il nuovo fidanzato nel Veneziano e portandosi dietro il figlio di 3 anni - è stato trovato tutto: la borsetta e i documenti con i quali era uscita di casa la notte tra martedì e mercoledì scorso. Così come gli stessi vestiti che indossava: indumenti da casa, quasi a testimoniare che prima di quei minuti fatali lei era nella sua abitazione di via Prati 8.

Quello che manca, appunto, è lo smartphone della 33enne, ex commesse a Sirene Blu di Vigonovo. I poliziotti hanno cercato ovunque, sulla stessa autostrada, sul ciglio del chilometro che porta dall’abitazione al cavalcavia, concentrando tutte le ricerche in quel raggio, dal momento che l’ultima cella agganciata dal telefono di Giada Zanola è la stessa che copre casa sua e il cavalcavia sulla A4. Trovare il telefono in quell’ambito, vorrebbe dire che Favero non si è masi spostato dalla zona tra il ponte e casa sue e avrebbe gettato il telefono tornando all’abitazione, quando la sua Ford C-Max è stata ripresa da una telecamera privata che lo ha immortalato mentre scendeva dal ponte.