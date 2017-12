Carambola fra tre auto all'incrocio: in tre restano feriti

Tre feriti nello scontro fra tre auto poco dopo le 17.30 di oggi a Villanova di Camposampiero all’incrocio tra via Caltana e Cornara. La squadra dei pompieri accorsa da Padova ha messo in sicurezza i mezzi mentre i tre conducenti riusciti a venire fuori autonomamente ed erano già stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118. La polizia stradale di Piove di Sacco ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.

