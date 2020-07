VIGODARZERE - Esce di casa e scompare. Da ieri mattina, martedì 14 luglio, sono in corso le ricerche di V.P., una donna di 47 anni, di Vigodarzere che lunedì pomeriggio, poco dopo essere rientrata a casa al termine del suo turno di lavoro in un supermercato di Padova, è uscita e non ha più fatto ritorno. La donna ha lasciato a casa il portafoglio con i documenti, i suoi effetti personali e anche il telefono cellulare. A dare l'allarme è stato ieri mattina il marito, dopo che la moglie alla sera non è rientrata a casa. La coppia ha un figlio. L'ultima persona a vedere la donna è stato il padre poco prima delle 14 di lunedì quando la figlia si è fermata a casa sua per un saluto.



L'INCONTRO

«Lo fa sempre quando finisce il turno di lavoro al mattino - racconta il papà - Abbiamo scambiato due parole e poi lei è andata a casa. Era tranquilla, come al solito. Non ho notato nulla di strano. Più tardi l'ho chiamata al telefono perché mi sono accorto che aveva dimenticato qui dell'insalata che le avevo preparato e lei mi ha risposto che in quel momento si stava lavando i capelli e che sarebbe passata l'indomani mattina. Siamo tutti qui che la aspettiamo».

Stando al racconto della famiglia, e del marito, non c'era nulla di anomalo nella donna. Queste sono ore di grande preoccupazione per il papà, il marito e il figlio, ma anche per i fratelli e per tutti i suoi amici e parenti. «Sono momenti delicati e di grande preoccupazione - dice il marito - Siamo tutti in attesa e viviamo nella speranza di ricevere la telefonata che ci dice che mia moglie è stata ritrovata».



I SOCCORSI

Le ricerche di V.P. sono scattate subito dopo la denuncia di scomparsa da parte del marito e si sono indirizzate lungo l'argine del Brenta: i famigliari hanno infatti riferito che la donna era solita andare a fare jogging lungo la pista ciclabile dell'argine del fiume e per questo hanno ipotizzato che possa esserci andata anche lunedì pomeriggio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista e stanno valutando ogni ipotesi, compresa quella della scomparsa volontaria, dell'incidente o di un gesto estremo.

Nel primo pomeriggio di ieri, e per tutta la giornata, il tratto del corso d'acqua del Brenta che bagna le sponde di Vigodarzere, da Limena fino al confine con Cadoneghe, è stato sorvolato dall'elicottero dei vigili del fuoco che sono intervenuti anche con una squadra specializzata del Nucleo Sommozzatori. Sul posto sono impegnati anche i carabinieri della stazione di Vigodarzere, al comando del Maresciallo Nicola Florio. Le ricerche sono proseguite fino a tarda sera, per poi riprendere nella mattinata di oggi.