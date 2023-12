Villanova di Camposampiero. Si schianta contro uno spartitraffico, centauro ricoverato in condizioni disperate

VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Grave incidente stradale nella notte tra il 29 e il 30 dicembre in via Caltana a Villanova di Camposampiero all'intersezione con via Giovanni XXXIII. Per cause ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Padova un uomo di 42 anni, B.B. residente a Villanova, ma originario del Marocco, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Alcuni automobilisti in transito attorno a mezzanotte, vedendo il motociclista a terra hanno prontamente chiamato i numeri d'emergenza.

Lo straniero è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 e subito dopo trasportato in ospedale in condizioni disperate. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini di recupero. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Tra le cause che hanno contribuito allo schianto non si esclude l'eccessiva velocità. E' stata invece esclusa fin da subito la complicità di ulteriori mezzi.