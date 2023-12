Provoca un incidente e fugge a piedi tra i campi: inseguito e bloccato da automobilisti e agenti della polizia locale

VIGONZA - Sfiorata la tragedia oggi, 15 dicembre, attorno alle 17,30 a Vigonza tra via Trevisan e via Manara.

Siamo al confine con il comune di Cadoneghe in un tratto di rettilineo dove in passato si sono verificati gravi incidenti stradali. Lo schianto, che ha coinvolto un Suv Bmw, una Volkswagen Passat, una Fiat 500 e una Opel Corsa, è stato generato da un sorpasso azzardato che si è concluso con un frontale. I mezzi fuori controllo hanno colpito altre due auto in transito. Chi ha provocato l'incidente, colto dal panico, è uscito dall'abitacolo ed è fuggito a piedi attraverso i campi. Mentre gli agenti della polizia locale di Vigonza sono giunti sul luogo della segnalazione, alcuni testimoni che hanno visto la scena, hanno inseguito il "pirata". Dopo un'ora di ricerche la collaborazione tra testimoni e agenti ha consentito di acciuffare il fuggitivo. Il bilancio dello schianto è di quattro feriti lievi, tra cui un bambino di 11 anni. La viabilità ha subito rallentamento per diverse ore. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi di rito e rimuovere i mezzi incidentati.