Addio a don Sergio Penazzato, colonna della parrocchia di Ponte San Nicolò

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Lutto nella comunità di Ponte San Nicolò. Oggi, 14 febbraio, è morto don Sergio Penazzato.

Aveva 87 anni. Dopo 37 anni di servizio nella parrocchia di Roncaglia di Ponte San Nicolò, don Sergio Penazzato aveva abbandonato l'incarico, ma ha proseguito nella sua vita in parrocchia.

Persona dall'animo buono, ha visto crescere decine di generazioni, trasmettendo i messaggi della fede a tutti i ragazzi che hanno frequentato la parrocchia e il patronato. La sua figura ha segnato la vita di un'intera comunità. Le sue omelie, i suoi insegnamenti, sono cristallizzati nel cuore di chi in questi anni ha frequentato la comunità religiosa di Ponte San Nicolò. L'assessore ai Lavori pubblici Enrico Rinuncini lo ha ricordato così: «Perdiamo una delle figure simbolo del nostro paese, sacerdote di rara sensibilità e conoscenza, è stato un punto fermo nella comunità. A lui dobbiamo dire grazie per quello che ci ha donato in tanti anni di sacerdozio nella nostra parrocchia».