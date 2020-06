Maschio Gaspardo "digital star" per l'istituto Itqf: il suo brand tra i più apprezzati online

CAMPODARSEGO - Il Gruppo Maschio Gaspardo ha ottenuto il riconoscimento di “Digital Star”, il sigillo dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza Itqf che premia le 350 eccellenze digitali in Italia analizzando la loro brand reputation online. Nella costruzione di rapporti di fiducia con i propri clienti, Maschio Gaspardo si è distinta nella categoria dell’industria meccanica. La ricerca, giunta alla seconda edizione, ha analizzato i commenti online di un campione di 2.000 aziende potenzialmente rilevanti in Italia nell’arco di 12 mesi. Tramite software di intelligenza artificiale sono state raccolte circa 2,5 milioni di citazioni riferibili alle tematiche della tecnologia, dell’innovazione, della digitalizzazione, analizzando le fonti (circa 438 milioni) presenti su tutto il web, social media, portali, forum, blog, video.

I punteggi sono stati assegnati sulla base di tre parametri: il numero di citazioni del nome dell’azienda, la categoria di riferimento del testo e il tono di quanto espresso (positivo, negativo o neutrale). «Essere parte delle Digital Star 2020 è per noi motivo di grande orgoglio – ha commentato Mirco Maschio, presidente di Maschio Gaspardo –. Abbiamo sempre pensato che la creazione di un rapporto basato sulla fiducia con i nostri clienti fosse fondamentale, e secondo noi lo si crea grazie ad un costante impegno per garantire la qualità ed il servizio offerto, ma anche attraverso un aumento della sensibilità in tema di sostenibilità ambientale e una valorizzazione sempre crescente della cosiddetta “customer experience” tra ricerca, acquisto e fidelizzazione. Avere la conferma che il sentiment digitale verso la nostra azienda è così favorevole, ci dimostra che la nostra attenzione a costruire relazioni positive, anche online, basate sulla fiducia reciproca, sta puntando nella giusta direzione”.

