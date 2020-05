Maschio Gaspardo, 250 test tutti negativi: progetto pilota epidemiologico nel Veneto

CAMPODARSEGO/CADONEGHE - La padovana Maschio Gaspardo, azienda leader nella produzione di macchine per la lavorazione del terreno, è stata selezionata per il progetto pilota della Regione Veneto per contenere la diffusione del Coronavirus durante la "fase 2", attraverso la raccolta a campione di informazioni epidemiologiche tra i lavoratori e l'effettuazione degli esami oggi disponibili.

Negli stabilimenti di Campodarsego e Cadoneghe, in provincia di Padova, tra il 29 e il 30 aprile, sono stati effettuati oltre 250 tamponi e test sierologici veloci Covid-19 su dipendenti selezionati su base statistica secondo criteri di sesso, età, qualifica ed area di appartenenza. I risultati dei test sono già stati notificati e sulla base degli esiti - tutti negativi - non è al momento richiesta l'implementazione di misure precauzionali aggiuntive a quelle che Maschio Gaspardo sta applicando.

