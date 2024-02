MONTEGROTTO - Sarà sulla tv nazionale da oggi e per tre fine settimana consecutivi. È "Y-40 The Deep Joy", la piscina con acqua termale più profonda del mondo, protagonista della prima serata di Canale 5 per tre domeniche, nonché di un'intera trasmissione di Real Time.

Ma andiamo con ordine. Che la struttura subacquea ai piedi dei Colli Euganei si fosse affermata negli ultimi anni anche come studio di produzione televisiva e cinematografica non è più una novità, al punto da avere dato i natali ad Y-40 Studios, un vero spazio acquatico con le caratteristiche di un set televisivo che questa sera sarà il palcoscenico d'eccezione de "Lo Show dei Record". Il popolare programma condotto da Gerry Scotti secondo il format del Guinness World Record per tre weekend consecutivi, e quindi anche domenica 3 e domenica 10 marzo sempre alle 21.20, vedrà nel prime time della rete ammiraglia Mediaset le difficilissime prove acquatiche dei suoi concorrenti svolgersi nelle acque termali della piscina padovana iscritta nel libro dei Guinness all'inaugurazione nel giugno del 2014.

A condurre le spettacolari sfide in acqua sarà proprio Umberto Pelizzari, primatista mondiale di apnea, fin dall'apertura di Y-40 protagonista di eventi e workshop nella struttura di Montegrotto Terme, che in queste serate vestirà il ruolo di co-conduttore per le esterne del programma. «Sono felice e onorato di questa opportunità svela il campione che per primo superò i 150 metri di profondità in assetto variabile no limits - soprattutto perché l'apnea tornerà in tv in prima serata, con record davvero entusiasmanti».

LE NOZZE

Non è stata solo Mediaset a scegliere in questi giorni la struttura sommersa patavina: il 2 marzo, infatti, gli Y-40 Studios accoglieranno una delle coppie fortemente motivata a convolare a nozze protagonista di "Matrimonio a tutti i costi", diventando il palcoscenico della seconda puntata del programma in onda su Real Time. Sotto la conduzione dell'esperta del mondo wedding, Michelle Carpente, torna infatti sul canale 31 e in streaming su Discovery+ la seconda stagione del format co-prodotto da SmartWed SRL, Spav Srl e ideato dalla stessa Carpente assieme a Gianluca Potenziani, con la direzione di produzione di Federica Strozzi e la regia di Luca Bemportato.

«Lavorare con professionisti della tv ha rappresentato per Y-40 un momento di crescita», ha confermato Giovanni Boaretto, responsabile di Y-40 Studios, già teatro di numerosi videoclip, da Gianna Nannini a Blanco, e pubblicità di grandi aziende ed enti, da Peroni al Ministero della Cultura.

Anche la tv aveva già fatto propri questi studi subacquei con un'intera stagione della trasmissione di Rete 4 "Ciao bellezza" con Diego Dalla Palma e numerose trasmissioni Rai, da Uno Mattina a Linea Blu, da Domenica In a Generazione Bellezza. «Anche in questo caso continua Boaretto - abbiamo potuto fornire lo spazio subacqueo d'eccezione, tutte la strutture del set, allestito con i migliori professionisti e lo staff subacqueo composto da video operatori, safety e macchinisti».