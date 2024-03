- La qualità e la tradizione bellunese racchiusa nel gelato di: il prodotto conquista un terzo posto al. Parla anche feltrino il podio dei migliori gelatieri italiani: Marco Reato,di Feltre e socio di Appia Cna Belluno, si è portato a casa la medaglia di bronzo al premio "Gelato d'oro" svoltosi in occasione della 45esima edizione di Sigep 2024 - Salone Internazionale del Gelato Artigianale, della Pasticceria, della Panificazione e del Caffè, organizzato a Rimini. La competizione ha visto la partecipazione in finale di 14 gelatieri artigianali da tutta Italia, giunti a Rimini dopo aver superato le selezioni nazionali che hanno visto impegnati oltre 100 professionisti del settore. I finalisti hanno dovuto affrontare la realizzazione di quattro diverse preparazioni: due gusti rivelati solamente durante la gara (per Reato, mascarpone e albicocca), un gelato gastronomico e sette monoporzioni a scelta.Ildi Marco è stato arricchito dae una, con aggiunta di granella di nocciola; per il gusto albicocca, il gelato è stato presentato con pesca e infusione di lavanda. Quello gastronomico presentava una base all'olio extravergine di oliva, valorizzato da Marco con timo e maggiorana, mentre le monoporzioni sono state create con un gelato di liquirizia salata variegato con un cremino di mandorla cruda e crumble di frolla al burro aromatizzato alla menta piperita. «È stata un'esperienza incredibile e una sfida molto combattuta», spiega Reato.Oltre alle congratulazioni di rito alla vigilia della Giornata Europea del Gelato Artigianale che cade il 24 marzo, dal presidente di Appia Cna Belluno Massimo Sposato arriva anche una riflessione: «Congratulazioni a Marco per questo splendido risultato, un riconoscimento che è anche un grande segnale per la salute del mondo della gelateria artigianale, uno dei simboli del nostro territorio. Non è un caso che la Giornata Europea del Gelato Artigianale, giunta alla sua dodicesima edizione, sia nata grazie all'impegno iniziale di una realtà bellunese come Longarone Fiere: il gelato e i gelatai fanno parte della storia e del patrimonio culturale ed economico della nostra provincia. Il premio a Marco Reato, ormai da anni ai vertici nazionali della gelateria, è la conferma dell'attenzione e dei prodotti di altissima qualità».