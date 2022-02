Incidente oggi sulla via dei Vivai a Piove di Sacco: frontale tra due auto, una persona ferita

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Incidente oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, intorno alle 7 di questa mattina sulla SP 40 dei Vivai SP40-Via dei Vivai a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Due auto si sono schiantate frontalmente e una persona è rimasta ferita. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una piccola utilitaria Citroen l’autista rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. Illeso l’altro automobilista. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.