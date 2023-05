Il più giovane primario pediatra del Veneto è Davide Meneghesso

PADOVA - È padovano, più precisamente nato e cresciuto a Conselve il nuovo primario della Pediatria dell'ospedale di Bassano del Grappa, che fa parte dell'Ulss 7 Pedemontana vicentina: si tratta del dottor Davide Meneghesso, specialista di Nefrologia Pediatrica finora in forza presso l'Azienda ospedaliera di Padova. 43 anni, Meneghesso è il più giovane tra i primari pediatri del Veneto ed il primo da un quarto di secolo, in arrivo dall'azienda sanitaria padovana, che da circa 25 anni non piazzava un suo professionista al vertice di un reparto pediatrico.



LA CARRIERA

Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Pediatria a indirizzo Neonatologico, il dottor Meneghesso ha iniziato la propria carriera presso la Neonatologia dell'ospedale di Camposampiero, per poi trasferirsi nel 2015 all'Azienda ospedaliera di Padova, dove ha svolto il proprio incarico di dirigente medico prima come pediatra nefrologo, quindi in Terapia Intensiva Pediatrica. Parallelamente ha approfondito la propria formazione conseguendo il Master di II Livello in Medicina Perinatale e Cure Intensive Neonatali. Inoltre dal 2015 collabora con l'Università di Padova come docente di Nefrologia Pediatria, Anomalie Congenite del Rene e altri insegnamenti nell'ambito della Scuola di Specializzazione in Pediatria e di vari Master di II Livello. Tra qui cui quelli in Nefrologia Pediatrica, in Genetica Medica, Cure Palliative Pediatriche e Infermieristica Pediatrica. Su questi temi è inoltre autore o coautore di numerose pubblicazioni scientifiche in Italia e all'estero e ha partecipato come docente o relatore a diversi eventi scientifici. Inoltre è componente del Comitato Direttivo della Società Italiana di Nefrologia Pediatrica.



LA SODDISFAZIONE

«Sono molto orgoglioso di questo incarico commenta -, che affronterò con un grande slancio di entusiasmo e la ferma volontà di potenziare la Pediatria di Bassano, avvalendomi anche dei miei rapporti con l'Università di Padova e con la Clinica Pediatrica di Padova. Uno degli obiettivi è rendere il reparto più attrattivo per i giovani medici e specializzandi e queste collaborazioni forti possono essere la chiave, perché potremo offrire loro la possibilità di presentare casi di studio, partecipare a convegni e anche a progetti di ricerca a livello regionale e nazionale: offriremo dunque un ambiente stimolante nel quale lavorare con passione e con concrete opportunità di crescita. Ma un valore aggiunto sarà certamente anche la sinergia con la Pediatria di Santorso».