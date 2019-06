​«Le piazze non sono delle sale da pranzo, tutti hanno diritto di viverle»

di Mauro Giacon

PADOVA - «Non è tollerabile che piazza dei Signori diventi uno spazio privato, coperto da ombrelloni che la fanno scomparire. Inoltre i plateatici non sono sulla piazza, la occupano. Per noi questo diminuisce la possibilità della comunità di usufruirne. Alla sera quasi non si può passare. Ma non si organizza una sala da pranzo in mezzo a una piazza». L'architetto Edi Pezzetta ispettore di zona della Sovrintendenza è qui da 30 anni, ed essendo del '53 di cose della città ne ha...