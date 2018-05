Terremoto, ospedale bocciato: requisiti di sicurezza disattesi

di Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -L'Azienda ospedaliera universitaria è pesantemente a rischio. Lo si evince incrociando le risultanze delle valutazioni preliminari, le proposte per un approfondimento dell’analisi sismica e l’indicazione sintetica delle tipologie di intervento, raccolte in vista dei futuri sviluppi pianificatori e programmatori aziendali. Lo stato dell'arte è stato tracciato in occasione della stesura del Vademecum sulla vulnerabilità in caso di terremoto, documento che i vertici ospedalieri hanno adottato per intensificare gli studi sull'argomento. Anche se nella città di Padova il rischio tellurico è classificato come 4, ovvero basso, sono molteplici i motivi di preoccupazione che investono l'area di via Giustiniani. "Dall’analisi preliminare basata sulla consultazione dei documenti originali di progetto e di collaudo a disposizione, è emerso che icostituenti il complesso dell’Azienda ospedaliera di Padova. In particolare le maggiori criticità - si legge nel report - si rilevano negli edifici edificati negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta ossia i corpi Monoblocco, Pediatria, Clinica e Divisione ostetrica, Ambulatori, Pneumologia, dove l(corrosione dei ferri di armatura del calcestruzzo, ndr), dimensioni insufficienti dei giunti costruttivi che separano i corpi di fabbrica e in generale un sistema debole di resistenza alle azioni orizzontali, ossia telai in cemento armato dimensionati per le sole azioni verticali".