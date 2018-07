Paura per un principio d'incendio: sospesa la campagna abbonamenti

PADOVA - Paura in tarda mattinata allo stadio Euganeo negli uffici del Calcio Padova. In uno dei locali che accolgono i dipendenti della società è nato un principio d’incendio dovuto - con ogni probabilità - a un corto circuito dell’impianto elettrico. Nei sotterranei, all’altezza del museo, si è visto del fumo bianco che ha fatto scoppiare l'allarme.



Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco che sono intervenuti nell’impianto di viale Nereo Rocco con una autobotte e hanno messo in sicurezza tutta l’area. La sede è stata evacuata.



Il fumo si è sprigionato dai magazzini sotto al lato nord della Tribuna Ovest. I danni provocati dal fumo e dal guasto hanno costretto la società a interrompere la campagna abbonamenti.



Le tessere per la stagione 2018-2019 non saranno quindi acquistabili nel pomeriggio e fino a nuova comunicazione.

