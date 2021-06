PADOVA - I ragazzi di Mandorlini hanno avuto la meglio nella sfida tra Avellino e Padova, il ritorno della semifinale play off di serie C che si è giocato alle 17 e 30 sul sintetico del Partenio. Un violento acquazzone si è abbattuto sul capoluogo irpino poco prima del match, ma nemmeno il maltempo ha bloccato i giocatori del Padova che ora sono in finale.