Scontro fra due auto, uno dei conducenti ferito, l'altro si volatilizza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPEDALETTO EUGANEO - Scontro tra due auto questa mattina, 22 giugno, alle 9:20 in via Palugana a Ospedaletto Euganeo, una persona è rimasta ferita.I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre uno dei conducenti era già stato preso in cura dai sanitari del SUEM 118 per essere portato in ospedale.I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazione di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.