Padova, il Comune vieta la musica di notte con i telefonini collegati alle casse bluetooth

PADOVA - Vietato diffondere di notte la musica con i telefonini collegati agli altoparlanti e amplificatori via bluetooth. È questa la nuova ordinanza che il Comune di Padova si appresta ad approvare probabilmente già a partire da mercoledì prossimo. L'obiettivo è contenere il rumore che proviene dagli altoparlanti collegati ai telefonini, un modo piuttosto in voga di condividere musica ad alto volume soprattutto con le discoteche chiuse. Una pratica che crea disturbo ai residenti: per questo verrà applicata prevalentemente nel centro cittadino e nel quartiere del Portello dove si radunano prevalentemente giovani universitari. La misura del divieto sarà valida a partire dalla mezzanotte fino alle 6 del mattino.