PIOVE DI SACCO (PADOVA) - «Conoscevo Tiziano da molti anni e devo dire che non l’ho mai visto arrabbiato con nessuno, sempre con il sorriso sulle labbra». A parlare così, con tono affranto e quasi incredulo, è Loris Toffanin, che svolge l’attività di parrucchiere nel centro storico della cittadina e che ha un rapporto di consolidata amicizia con Tiziano Pasquali. «Ci vedevamo quasi ogni sera, almeno quando non restava fuori per lavoro: parcheggiava il camion della ditta appena fuori dal centro e veniva a fare due passi in piazza, immancabilmente si affacciava alla porta del negozio per fare un saluto a me e al mio socio e spesso ci davamo appuntamento ad uno dei locali del centro per prendere un aperitivo prima di fare ritorno a casa», aggiunge Toffanin.

La soddisfazione nel lavoro

E proprio di recente all’amico parrucchiere Tiziano Pasquali aveva rivelato la sua gioia e soddisfazione: «Dopo una vita non facile dal punto di vista lavorativo aveva trovato una sua dimensione nell’azienda che si occupa di segnaletica stradale per la quale lavorava. Solo qualche settimana addietro mi aveva raccontato che i titolari gli avevano assegnato una posizione di responsabilità all’interno della ditta, che lo riempiva di orgoglio», rammenta l’amico barbiere. Che poi aggiunge: «Oltre a non averlo mai visto arrabbiato, devo dire che Tiziano aveva il dono di saper portare allegria dovunque si trovasse, grazie al suo sorriso ed anche ad una grande capacità di raccontare fatti e barzellette che davvero erano in grado di regalare agli amici qualche momento di spensieratezza e divertimento. Mi sembra davvero impossibile quanto accaduto e pensare che non vedrò più il suo sorriso mi rattrista profondamente» conclude Toffanin.

La famiglia

Tiziano Pasquali abitava da molti anni in un appartamento nel popolare quartiere di Sant’Anna, dove pure era conosciuto per la sua cortesia e gentilezza: sempre disponibile a dare una mano a chi avesse bisogno seppure nel limitato tempo a disposizione. A Piove di Sacco vive pure il figlio Omar, che circa due anni fa gli aveva dato la gioia di diventare nonno: proprio al figlio è toccato l’ingrato compito di riconoscere la salma del papà. Mentre la figlia Eva si dovrebbe trovare in questo periodo all’estero dove si reca spesso per lavoro. Non è dato al momento sapere se le esequie saranno celebrate a Piove di Sacco oppure nella natia Brenta D’Abbà: nella frazione di Correzzola, infatti, Tiziano Pasquali era nato e qui aveva vissuto tutti gli anni dell’infanzia, prima di sposarsi e trasferirsi altrove.

La famiglia Pasquali è molto conosciuta ed apprezzata non solo a Brenta d’Abbà ma anche a Correzzola: agricoltori e grandi lavoratori, da sempre residenti nel territorio, i Pasquali erano cinque fratelli, solo qualche anno fa uno di loro residente a Cantarana, frazione di Cavarzere, non lontana da Correzzola, era deceduto a causa di una malattia. «Non conoscevo personalmente Tiziano Pasquali, ma ho rapporti stretti con la famiglia, alla quale ho personalmente fatto le condoglianze di tutta la comunità civile e mie personali per questo grave lutto», dice il sindaco di Correzzola Mauro Fecchio, che è stato informato nel pomeriggio della tragedia costata la vita all’operaio.