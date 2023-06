PADOVA - Le categorie economiche chiedono una revisione del nuovo sistema di videosorveglianza a guardia della Ztl e di alcune corsie preferenziali. Venerdì scorso, così, il presidente del mandamento di Padova di Confartigianato Paolo Bettella ha incontrato l’assessore alla Mobilità Andrea Ragona, per discutere di alcune proposte di miglioramento rispetto alla nuova regolamentazione dello zona a traffico limitato scattata lo scorso 29 maggio.



LE RICHIESTE

Durante l’incontro Bettella ha messo sul piatto le richieste degli artigiani: una semplificazione nell’accesso al portale dedicato della Ztl in modo che le richieste possano essere sottoscritte in modo semplice e veloce su web senza ricorrere all’ufficio preposto; un’ estensione di orari per il call center almeno per questa primo periodo di prova; dei piccoli “sforamenti” di orario di uscita per determinate categorie che diano la possibilità esclusivamente agli artigiani di completare eventuali lavori in centro storico, evitando così di dover ritornare magari un altro giorno.

«Sono soddisfatto di aver incontrato Ragona e i funzionari degli uffici competenti – ha commentato ieri Bettella - con cui si è potuto ragionare in modo costruttivo per migliorare la mobilità, riservando la giusta attenzione all’ambiente e, allo stesso tempo, andando incontro alle necessità delle nostre imprese artigiane di assicurare lavori di manutenzione anche per chi abita in questa zona della città».

I FRANCESI

Nei giorni scorsi, intanto, Confartigianato Imprese Padova ha incontrato una delegazione francese in missione di studio sulle zone a traffico limitato in Italia. Ad accoglierla sono stati il vice presidente provinciale Davide Lunardi e Bettella, che hanno spiegato nei dettagli l’esperienza della Ztl a Padova. La delegazione francese, di cui faceva parte anche la deputata europea ed ex ministro alla Transizione ecologica francese Barbara Pompili, ha ringraziato l’associazione di categoria per le informazioni fornite e ha insistito sulla concretezza con cui gli artigiani padovani affrontano tematiche come l’efficienza energetica e la transizione ecologica.



ASCOM

«Premesso che la città ha molte altre priorità rispetto alla riorganizzazione della Ztl – ha commentato, invece, non senza polemica, il presidente dell’Ascom Patrizio Bertin – Io credo che anche nella gestione di questi strumenti di controllo serva un po’ di buon senso. È vero, le regole vanno rispettate , ma da parte del Comune serve elasticità. Chi lavora in centro storico ha esigenze molte particolari, di conseguenza l’amministrazione dovrebbe concedere deroghe maggiori».



CONFESERCENTI

«È positivo il monitoraggio di 30 giorni e la proroga al pre- esercizio che è stata fatta per abituare alle telecamere , un passaggio che dovrebbe aver contribuito ad avere un maggior calibratura della situazione -ha detto, poi, il presidente di Confersecenti Nicola Rossi - per i mercati, per gli operatori su area pubblica al momento non abbiamo incontrato difficoltà. Non ci stiamo però a demonizzare l’auto. La strada da perseguire è quella del confronto e della condivisione di un modello di accessibilità e di accoglienza della città che mette insieme e completi il sistema dei parcheggi esterni, capolinea tram, circonvallazioni, con un sistema a ridosso della città. La strada del dialogo e della condivisione è quella giusta». Dopo anni confronti, dallo scorso 29 maggio è dunque stata rivista la “vecchia” Ztl.



L’AGGIORNAMENTO

Con questo aggiornamento sono rimaste invariate le due zone in cui era suddivisa la Zona a traffico limitato : una zona A, con limitazione alla circolazione nei giorni feriali dalle 8 alle 23.30 e nei giorni festivi dalle 14 alle 23.30 e una zona B, cioè la zona delle piazze, con limitazione alla circolazione tutti i giorni dalle 24 ore su 24. Sono state posizionati, poi, 5 occhi elettronici a guardia della corsie preferenziali, ovvero, in via Cavazzana, via Leopardi, corso Garibaldi, via Beato Pellegrino e via Tommaseo – Gozzi. Sempre dalla fine di maggio sono attive anche le telecamere per il controllo anche in uscita dalla Ztl. Il nuovo sistema ha comportato anche una modifica agli orario di carico e scarico della merce in centro storico.