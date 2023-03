PADOVA - Entro la prossima estate entrerà in funzione la nuova Zona a traffico limitato. Dopo anni di annunci e rinvii legati alla pandemia, ad un ricorso al Tar ma, soprattutto, ai ripetuti rilievi da parte della Soprintendenza, ora dovrebbe essere la volta buona. Come viene confermato da Palazzo Moroni, infatti, i lavori per la predisposizione del nuovo sistema, dovrebbero concludersi al massimo entro giugno. A quel punto scatterà un mese di sperimentazione per testare l'affidabilità del sistema. Questo significa che le nuove telecamere inizieranno ad elevare le prime multe entro l'estate, probabilmente a partire da luglio.



L'INIZIATIVA

A lanciare l'idea di una nuova zona a traffico limitato era stato l'allora vicesindaco Arturo Lorenzoni che voleva introdurre due novità. Una riguardava la creazione di due aree distinte. La prima, quella oro, che avrebbe dovuto corrispondere più o meno con il comparto delle piazze e qui le telecamere avrebbero dovuto rimanere sempre accese. La seconda, invece, avrebbe dovuto "coprire" la porzione restante della Ztl, un'area in cui i varchi dovevano rimanere accesi seguendo l'orario attuale.



L'AVVICENDAMENTO

Poi, però, Lorenzoni è stato eletto in Regione e a sostituirlo alla guida della Mobilità è stato designato Andrea Ragona che ha rivisto sensibilmente il progetto del suo predecessore. Anche perché il progetto originario aveva incassato non poche critiche. Infatti, resterà tutto com'è ora con i varchi accesi dalle 8.30 alle 23.30 in tutta la ztl e la domenica dalle 14 alle 23.30. Così come accade dal 23 luglio 2018



Il comparto centrale però sarà comunque salvaguardato con l'attivazione di sei nuovi dispositivi che ricalcheranno, queste sì, l'impianto originario per "blindare" la zona

I nuovi varchi si troveranno in piazza Capitaniato, via Vandelli, via S. Martino e Solferino, piazza Antenore via Rialto e riviera Tito Livio. Ma accanto a loro ci saranno altre 12 telecamere che sorveglieranno le auto in uscita in via S. Tomaso, riviera Mussato, via Tadi, via Livello, Eremitani, S. Biagio, via Cesare Battisti, via S. Sofia, via S. Francesco, via Cappelli e riviera Businello.



L'OBIETTIVO

Il controllo dei mezzi in uscita ha una finalità ben precisa: contrastare il fenomeno del "furbetti della zona a traffico limitato". Ad oggi, infatti è possibile percorrendo controsenso alcune strade, entrare all'interno della ztl e poi uscirne senza essere multati. Dalla prossima estate, invece, la musica è destinata a cambiare grazie agli occhi elettronici che fotograferanno anche le macchine in uscita. Mediamente ogni anno, i varchi a guardia della zona a traffico limitato scattano circa 83mila multe. Questo significa 227 ingressi vietati al giorno nella ztl o nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e ogni contravvenzione vale 80 euro.