PADOVA - Da domani scattano le multe all’interno della Ztl e nelle corsie preferenziali controllate dalle telecamere. Dopo due mesi di pre-esercizio (fino a questa sera all’interno della Zona a traffico limitato e lungo le corsie riservate a sanzionare può essere solo la polizia locale) a partire da domani, 1° agosto, chi non rispetta le regole dovrà fare i conti con un’ammenda da 80 euro.



GLI ORARI

Per essere precisi, le telecamere cominceranno a far scattare le prime multe già a partire dalla mezzanotte. Il motivo? I varchi di largo Europa, via Busonera e riviera Businello restano accesi 24 ore su 24. Lo stesso orario vale per le telecamere a guardia delle corsie riservate di via Emanuele Filiberto, via Dante, corso Garibaldi (in prossimità dell’intersezione con via Giotto con direzione piazza Garibaldi), riviera Ponti Romani, Stazione sud-est, Prato della Valle (corsia tram), via Beato Pellegrino (all’intersezione con via Raggio di Sole), riviera Businello. Si accenderanno alle 7 e si spegneranno alle 21 invece gli occhi elettronici puntati sulle corsie di via Cavazzana, via Leopardi, Stazione nord-ovest e via Gozzi/Tommaseo. Tutte le altre telecamere a guardia della Ztl nei giorni feriali saranno accese dalle 8 alle 23.30 e nei giorni festivi dalle 14 alle 23.30.



LE MIGLIORIE

Lo scorso 29 maggio sono entrate in vigore alcune novità per quanto riguarda la Ztl e gli impianti per la rilevazione delle infrazioni all’interno delle corsie preferenziali. L’autorizzazione ministeriale alle modifiche prevedeva almeno 30 giorni di pre-esercizio, necessari a verificare il corretto funzionamento dei software e delle telecamere. Una volta trascorsi i 30 giorni l’amministrazione ha deciso di allungare il periodo di pre-esercizio per tutto il mese di luglio per poter definire al meglio la segnaletica e i correttivi necessari.

In questi due mesi i settori tecnici del Comune, in collaborazione con la polizia locale, hanno monitorato la situazione integrando la segnaletica laddove era carente, verificato la funzionalità dei nuovi software facendo controlli incrociati dei dati e aggiornato le liste delle targhe che possono circolare. Si è deciso di prolungare questo periodo di prova anche per dare un’ampia comunicazione ai cittadini e risolvere, grazie a nuova segnaletica, tutte le situazioni in cui potevano risultare poco chiare le novità introdotte.



COSA CAMBIA

Da domani, però, le registrazioni dei nuovi impianti, già attivi dal 29 maggio, saranno convertite in accertamenti, ossia in sanzioni amministrative. Con questa nuova fase restano invariate rispetto al passato le due zone in cui era suddivisa la Zona a traffico limitato: una zona A, con limitazione alla circolazione nei giorni feriali dalle 8 alle 23.30 e nei giorni festivi dalle 14 alle 23.30, e una zona B, cioè la zona delle piazze, con limitazione alla circolazione tutti i giorni 24 ore su 24.

Sono stati posizionati poi cinque occhi elettronici a guardia della corsie preferenziali, che si trovano in via Cavazzana, via Leopardi, corso Garibaldi, via Beato Pellegrino e via Tommaseo/Gozzi.

Sempre dalla fine di maggio sono attive anche le telecamere per il controllo dei veicoli anche in uscita dalla Ztl. Il nuovo sistema ha comportato anche una modifica agli orari di carico e scarico della merce in centro storico. Dal 29 maggio, sia in zona A che in zona B, il carico e scarico di merci è consentito, infatti, dalle 5 alle 11 e dalle 15 alle 17. Sostanzialmente è stata tolta un’ora al mattino e ne è stata aggiunta una al pomeriggio, in accordo con le associazioni di categoria.