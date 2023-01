Maltempo, la neve imbianca i Colli Euganei. Pronti i mezzi spargi sale

PADOVA - Scende giù leggera, ovattando il mondo. È la neve, giunta anche sui Colli Euganei. Da questa mattina, 19 gennaio, le colline padovane si sono imbiancate. Ma i Comuni erano pronti all'evenienza: piano ghiaccio e spargi sale si stanno già muovendo per evitare che vi siano grossi disagi alla viabilità.

A prepararsi è stata anche la città di Padova. «In caso di nevicata si interviene per prima cosa su circa 100 punti sensibili, dai viadotti ai sottopassi passando per rotatorie e svincoli che sono cruciali per la circolazione, poi si passa agli assi stradali principali e in seguito alla viabilità interna ai quartieri – aveva detto il vicesindaco Andrea Micalizzi –. In tutto i mezzi spargisale sgombraneve disponibili sono 24 di diverse dimensioni. Nello specifico abbiamo 20 mezzi messi a disposizione di privati, 12 più piccoli e 4 di gradi dimensioni. A questi si aggiungono 4 spargisale di proprietà comunale».