Nevica a Verona e provincia, disagi su monti e colline. Incidenti causati dall'asfalto viscido

VERONA - Dopo un inizio di neve mista ad acqua, da poco prima di mezzogiorno Verona è interessata da un'abbondante nevicata in città. La coltre bianca sta cominciando ad attaccare sulle strade, già bagnate dalle piogge precedenti. L'azienda comunale Amia è entrata in azione nella notte con mezzi spargisale di diverse caratteristiche tecniche e dimensioni, che erano operativi già a partire da lunedì nelle zone sensibili e con maggiori criticità della città, in particolare nelle aree collinari e nelle frazioni più alte del capoluogo. La situazione viene costantemente monitorata. Solo tra lunedì e martedì erano già state distribuite, sia manualmente che meccanicamente, 6 tonnellate di sale. I disagi maggiori si registrano in alcune frazioni montane e collinari della provincia; si segnala anche qualche incidente causato dalla neve che rende viscido il fondo stradale.