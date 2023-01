Nevica su tutto il vicentino, dalla montagna fino alle città di pianura

VICENZA - Le precipitazioni nevose che nei giorni scorsi hanno interessato in maniera incessante le montagne del Vicentino sono comparse oggi anche in pianura. A Schio e in altri centri della Pedemontana, alle pendici dell'Altopiano di Asiago, nevica dalla tarda mattinata, mentre a Vicenza, dove è piovuto ininterrottamente dalla notte scorsa, i primi fiocchi sono comparsi attorno alle 13.

Nel capoluogo berico, anche in considerazione delle previsioni meteo, è scattato all'alba di oggi in «piano neve» da parte di Amcps con lo spargimento di sale da parte dei mezzi, per il momento in via precauzionale, nei luoghi più sensibili, come la salita di Monte Berico, i cavalcavia e i ponti. Dalla tarda mattinata nevica anche sull'Altopiano dei Sette Comuni e nel resto della montagna berica.