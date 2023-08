LEGNARO (PADOVA) - Grande commozione a Legnaro per la morte di Fausto Collesei all'età di 43 anni, con un passato da ciclista di successo. Fausto era nato e cresciuto in paese dove svolgeva anche l'attività di piastrellista. In passato era stato anche all'estero per supportare l'attività di ristorazione del suocero. Era felicemente sposato con Deborah Tono che così lo ricorda: «Fausto era una persona di grande disponibilità verso tutti ed era benvoluto dagli amici che mi hanno supportato in questo periodo difficile».

La malattia

La malattia si era manifestata ancora qualche anno fa e le cure sembravano dare buoni risultati in un primo momento. Un aggravamento delle sue condizioni nell'ultimo periodo non ha permesso ai medici che lo avevano in cura di salvargli la vita, nonostante si fosse sottoposto a cure innovative. Fabio Collesei aveva avuto interessanti trascorsi sportivi nel ciclismo con una brillante carriera nelle varie categorie, dai giovanissimi al dilettantismo con molteplici vittorie in ambito regionale e nazionale fino al campionato italiano su pista come velocista. Ha militato in molte tra le maggiori società a livello agonistico conquistando numerosi riconoscimenti sportivi ed ha ha pure svolto l'attività sportiva con il Cse - Centro Sportivo dell'Esercito. Lascia al mondo del ciclismo sportivo un fervido ricordo come campione di altruismo con particolare dedizione al lavoro di squadra: tra gli appassionati delle due ruote viene infatti ricordato come persona disponibile e attenta ai compagni di squadra.

Il dolore

Alla famiglia in questi giorni stanno giungendo numerosi attestati di solidarietà non sono da parte dei legnaresi, ma anche dai tanti che conoscevano Fausto. I familiari in particolare intendono ringraziare il team dello Iov Istituto Oncologico Veneto di Padova, che ha seguito il 43enne, promuovendo lo slogan "Il tuo fiore sia una donazione all'Istituto Oncologico Veneto Iov di Padova". Per volontà della moglie Deborah e dei genitori Renato e Cesarina verranno raccolte offerte a favore dello Iov. Anche il sindaco Vincenzo Danieletto si unisce al cordoglio generale. «Siamo vicini alla famiglia Collesei in questo momento di grande dolore che non è solo dei genitori e della moglie, ai quali ci stringiamo con particolare affetto, ma anche di tutta la comunità civile di Legnaro». Le esequie saranno celebrate nella chiesa arcipretale di Legnaro sabato mattina alle 10.30, mentre la sera prima alle 19.30 sarà recitato il rosario in suo suffragio.