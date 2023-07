Legnaro. Colpito da epatite dopo il trapianto di cuore, addio al brigadiere capo Luigi Esposito

LEGNARO (PADOVA) - Un grave lutto ha colpito oggi, 31 luglio, l'Arma dei carabinieri e in particolar modo il comando provinciale di Padova e la stazione di Legnaro. Stamattina è venuto a mancare il brigadiere capo Luigi Esposito in servizio alla Stazione di Legnaro per 32 anni. Andato in pensione nel 2019 è rimasto un punto di riferimento per la popolazione che lo fermava per un consiglio o un aiuto. Purtroppo il cuore nuovo giunto dalla Grecia venerdi scorso e trapiantato al Centro Gallucci non l'ha aiutato a superare un'epatite fulminante sopraggiunta.

Il brigadiere recentemente premiato dall'amministrazione comunale di Legnaro per la sua innata bontà lascia la moglie Gina e i figli Rossella e Gerry. Non appena si è sparsa la voce del tragico epilogo della sua malattia sono state innumerevoli le attestazioni di vicinanza e di affetto pervenute all'Arma e ai familiari e colleghi più stretti di Luigi Esposito.

E' stato definito l'essenza della caserma di Legnaro. Era amato e apprezzato da tutti. Particolare non da poco, aveva conquistato il rispetto e l'affetto anche di coloro che lo stesso Esposito nel corso degli anni ha arrestato per i più svariati reati. Già nella giornata odierna sarà possibile conoscere la data delle esequie.