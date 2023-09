È morto l'anziano investito ieri sera mentre attraversava la strada con la sua bicicletta

PADOVA - Non ce l'ha fatta l'anziano di 86 anni, Mario Piron che ieri sera 11 settembre alle 18,45 è rimasto vittima di un grave incidente stradale lungo via Montà a Padova. L'uomo, di Padova, residente in via Amundsen in bicicletta stava attraversando la strada quando ad un tratto è sopraggiunta una Peugeot 106 con al volante un uomo di 66 anni del posto che l'ha centrato in pieno. La bicicletta è stata scaraventata ad oltre dieci metri di distanza dal luogo dell'impatto, mentre il ciclista dopo aver sbattuto contro il vetro anteriore dell'utilitaria è rimasto parzialmente schiacciato sotto la vettura. Sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia locale.

In condizioni disperate è stato stabilizzato e trasportato in ospedale dove nella notte tra l'11 e il 12 settembre il suo cuore ha smesso di battere. Il conducente della Peugeot rischia di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. La zona teatro dello schianto è stata più volte segnalata dai residenti per la sua pericolosità. Sono soprattutto pedoni e ciclisti le categorie più a rischio.