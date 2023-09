Investito mentre cammina lungo la via: anziano muore dopo due giorni di agonia

PIOMBINO DESE - Meno di quarantotto ore di agonia, poi il cuore di Lino Vedovato. ha smesso di battere. La vittima, 88 anni, era nata il 3 gennaio del 1935. E' morto oggi 9 settembre alle 15,15 in un letto della Rianimazione dell'ospedale di Camposampiero senza mai aver ripreso conoscenza.

Giovedì alle 18,30 dopo l'investimento avvenuto a Piombino Dese è stato elitrasportato a Padova e nella notte portato a Camposampiero. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura hanno subito capito che il suo quadro clinico era compromesso. Hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Tra l'altro l'anziano soffriva già di patologie pregresse piuttosto importanti e questo non ha giocato a suo favore nel periodo post investimento.

L'incidente è avvenuto in via Albare a Piombino non distante dal passaggio a livello. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale della Federazione di Camposampierese l'uomo stava camminando sul ciglio della strada quando è sopraggiunta una Peugeot 207 condotta da una donna. R.C. di 58 anni residente in paese. Agli inquirenti l'automobilista avrebbe riferito di essere stata abbagliata dal sole e di aver sentito un botto all'improvviso. Non è chiaro al momento se la vittima stesse attraversando la strada o stesse camminando sul ciglio. Il pubblico ministero di turno Andrea Girlando, messo al corrente della gravità dell'incidente ha subito chiesto il sequestro del mezzo. La donna, sottoposta ad accertamenti, è risultata negativa all'alcoltest. Pare inoltre che stesse procedendo a velocità moderata. Indagata per lesioni gravissime nell'immediatezza dei fatti, ora rischia di finire sul registro degli indagati per omicidio stradale.