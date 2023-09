Massanzago. Malore mentre è alla guida, automobilista finisce nel fossato

MASSANZAGO (PADOVA) - Una donna di 66 anni, C.D. residente a Trebaseleghe, mentre si trovava al volante di una Renault Clio, oggi 12 settembre alle 14.30 ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada lungo il fossato che scorre a fianco la carreggiata.

La fuoriuscita autonoma è avvenuta nel centro di Massanzago in via Roma. All'incidente hanno assistito numerosi testimoni che hanno prontamente allertato i numeri d'emergenza. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Federazione del Camposampierese, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. I pompieri hanno liberato dall'abitacolo l'automobilista e l'hanno affidata alle cure dei sanitari. La donna, dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in ospedale a Camposampiero. Non sarebbe in pericolo di vita. Sarebbe rimasta vittima di un improvviso mancamento, ma gli agenti non escludono al momento anche altre ipotesi.

La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora per consentire agli operatori di recuperare il mezzo incidentato e portarlo via con un carroattrezzi. In ospedale la donna è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.