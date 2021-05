PADOVA (F.Capp.) Una morte improvvisa e prematura. Era delibitato nel fisico ma non s'è mai fermato, si è sempre speso per gli altri, sindacalista convintissimo, grazie alla passione trasmessagli dal padre Livio. Se ne è andato in punta di piedi Marcello Greggio, 57 anni, mancato in Azienda ospedaliera dove era ricoverato da cinque giorni a seguito di un malore che lo aveva colto nella sua casa di Sarmeola. Un intervento chirurgico d'urgenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati