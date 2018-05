Elisabetta, trovata morta nel fiume Il papà: «Le ombre di quei giorni»

di Olivia Bonetti e Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALZIGNANO - Gli investigatori di Cortina non hanno dubbi. E collegano ad un la morte di Elisabetta Carmignan, l'insegnante di 38 anni , di Galzignano, allontanatasi il pomeriggio del 30 aprile scorso dal camping nei pressi del centro ampezzano dove stava trascorrendo qualche giorno dicon i. Il corpo senza vita della trentottenne è stato ritrovato dalle squadre di soccorso nelle acque del torrente Boite a qualche chilometro di distanza dal campeggio. Dopo essersi allontanata dal camper di famiglia, Elisabetta avrebbe percorso alcuni chilometri, raggiungendo la località di Dogana Vecchia. Da lì sarebbe scesa su un ponte pedonale che attraversa il torrente, fermandosi nel bel mezzo del camminamento.dopo aver duramente impattato contro un masso sul fondo del Boite. Priva di conoscenza, sarebbe stata trascinata, a valle, proprio dove l'hanno scoperta le squadre dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino, che avevano nel frattempo setacciato sentieri e boschi.«Eravamo appena rientrati da una passeggiata ha sottolineato con un filo di voce il padre ed abbiamo visto uscire Elisabetta qualche istante dopo.. Non potevamo nemmeno lontanamente pensare che volesse avventurarsi lungo il torrente.. Ma pensavano che si trattasse di quelle ombre di cui poi sapeva liberarsi in fretta»...