CAMPOSAMPIERO - Il giorno del suo 63mo compleanno Luigino Garzaro ha voluto stupire ancora una volta tutti: in sella a una bici Graziella della zia con cestino per il quinto anno consecutivo, ha scalato il monte Grappa. Partito dal centro di Romano d'Ezzelino è salito fino al rifugio Bassano a 1700 metri di quota percorrendo il tragitto in 2 ore e 28 minuti, un tempo eccezionale se si tiene conto della bici Graziella. Un'impresa straordinaria festeggiata all'arrivo davanti a centinaia di persone incredule e ciclisti invidiosi per le performance del corridore camposampierese. A rendergli omaggio la famiglia Garzaro con tanti amici al seguito (una cinquantina di persone) che assieme ai tanti ciclisti del gruppo Cai di Camposampiero accorsi per sostenere il loro mito, hanno organizzato una mega festa, con tanto di pasta all'amatriciana, formaggi e affettati e naturalmente l'immancabile rosso. Lo scorso anno il ciclista di Camposampiero aveva percorso i 28 km di salita in 2 ore e 36 minuti. «Il cronometraggio dicono gli amici- conferma che il nostro eroe della Graziella con gli anni migliora anziché perdere colpi».



Per Luigino, anche la quinta scalata consecutiva del Grappa, è stata un puro divertimento: Garzaro non ha mai avuto alcun cedimento, anzi. Il gruppo del Cai di Camposampiero, ad onor del vero, è abituato a scalare le montagne. Gli amici, denominati Makaki de xioba da 10 anni tutti i giovedì sera d'estate e in inverno, con il sole, la pioggia o la neve organizzano un'uscita in bici affrontando le salite delle montagne più accessibili. Anche loro sono ammirati dalla forza fisica e di volontà di Garzaro: «E' impossibile non fare un plauso a Luigino - dice Andrea Gherlenda - scalare una montagna non è mai facile. Figurarsi con una bici Graziella che non ha i cambi delle marce. Luigino per tutti noi, oltre che un amico, è un esempio di longevità di forza d'animo che dovrebbe essere preso da esempio dai giovani.

