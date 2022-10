Montagnana. Giovedì l'addio a Antonio Scarato, stroncato a 45 anni

MONTAGNANA - Si celebrano giovedì alle 15 nel duomo di Montagnana i funerali di Antonio Scarato, 45 anni. Per le esequie saranno in tanti coloro che vorranno stringersi al dolore di mamma Pasquina e di tutti i parenti e amici stretti che piangono il loro adorato Antonio. Il funerale sarà anticipato mercoledì alle 20 nella chiesa di San Zeno da un rosario in cui si potrà vivere un momento di raccoglimento e di preghiera. La famiglia dello scomparso ha inoltre lanciato un appello a tutte le persone che vorranno presenziare al rito funebre affinchè, invece di donare alla salma un mazzo di fiori, facciano un offerta alla associazione Emergency Ong Onlus. Il quarantacinquenne autotrasportatore viveva nel popoloso quartiere San Zeno con l'adorata madre Pasquina. Antonio adorava sua madre, che da dieci anni aveva perso il marito. Non le faceva mancare nulla e la trattava con amore così come la zia materna. La sua vita lavorativa è stata caratterizzata da importanti esperienze come manutentore e agricoltore. Ora guidava i camion ed era orgoglioso della sua vita. Da qualche tempo si frequentava con una donna.