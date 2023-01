TERRASSA PADOVANA - Arzercavalli, frazione di Terrassa, non perderà l'ambulatorio medico: in sostituzione del dottor Giuliano Veronese, che cessa il servizio dalla data di oggi, arriva il dottor Luca Favero, che prenderà servizio dalla data di domani. A dare l'annuncio, con soddisfazione evidente, il sindaco Modesto Lazzarin: «Grazie al lavoro di squadra, fatto da alcuni mesi con l'Ulss ed in particolare con il direttore del Distretto, Gianmaria Gioga, nessuno dei pazienti che sono rimasti con il dottor Veronese fino alla fine, si troverà senza assistenza medica». E la cosa non è proprio scontata, perché in alcuni comuni del Conselvano, Agna in particolare, lo scorso anno i disagi per la mancanza del medico si erano protratti per mesi.

La sospensione

La determina dell'Ulss 6 Euganea è solo di qualche giorno fa e assegna l'incarico, peraltro temporaneo, fino al 31 gennaio 2024 al dottor Favero, in attesa che si proceda alla individuazione del medico titolare. Non è un medico qualsiasi però il dottor Luca Favero, che è residente nel Veneziano a Vigonovo: nel 2021 era stato sospeso dal servizio di medicina generale esercitato nel Bellunese, perché il ciclo vaccinale cui si era sottoposto era parziale, a causa di una malattia autoimmune di cui soffre, non era stato considerato completo, ma il medico aveva continuato a lavorare. L'Ordine dei medici di Padova, a cui Favero è iscritto, aveva deliberato il venir meno delle condizioni che imponevano la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria. Era poi stato nominato come medico di famiglia a Camponogara, nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima.

Il nuovo ambulatorio

Ora l'approdo a Terrassa, dove il suo arrivo, risolve un problema che rischiava di mettere in difficoltà tutta la frazione. Per alcune settimane dottor Luca Favero eserciterà con giorni ed orari temporanei nell'ambulatorio di via Roma del dottor Laercio Pandini a Terrassa, per prendere successivamente effettivo servizio ad Arzercavalli nel nuovo ambulatorio che l'amministrazione sta predisponendo in una parte della sala polivalente Roghel di via Navegauro, proprio nel centro della frazione. «Mi sono incontrato personalmente con il dottor Favero, con il quale abbiamo fatto un sopralluogo negli ambienti, di proprietà del Comune, che mettiamo a disposizione per mantenere il servizio di ambulatorio ad Arzercavalli, locali che sono stati dichiarati idonei all'esercizio di attività sanitarie dagli stessi uffici dell'Ulss Euganea, con i quali, ribadisco, vi è stata una bella collaborazione. Intanto sono partiti i lavori di sistemazione dei locali», sottolinea il sindaco Lazzarin. Gli orari provvisori di ambulatorio sono lunedì, martedì e mercoledì dalle 16 alle 18, il giovedì dalle 13 alle 15 e il venerdì dalle 16 alle 18. I pazienti ancora in carico al dottor Veronese non devono fare nulla.