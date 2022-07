AGORDO - Si è chiusa alla mezzanotte di ieri - 30 giugno - l’esperienza bellunese di Luca Favero, veneziano originario di Vigonovo (Ve) e iscritto all’ordine dei medici di Padova, il medico di famiglia salito più volte alla ribalta della cronaca per il vaccino anti-Covid fatto in ritardo solo lo scorso dicembre. Ieri mattina, infatti, è stato informato telefonicamente dalla direzione dell’Ulss che da oggi non potrà più esercitare la propria professione all’interno del territorio di competenza della Dolomiti. « Ma ad ora – raccontava nel tardo pomeriggio di ieri il medico – non ho avuto alcuna comunicazione né documentazione ufficiale che pure mi era stata annunciata » .

L’AVVISO

Ad essere informati ufficialmente, invece, sono stati i suoi pazienti che a partire dalle 17 di ieri hanno ricevuto questo messaggio sul proprio cellulare dalla stessa Ulss 1: « Il dottor Favero cessa il 30/6/22. Fino al 14 luglio rivolgersi agli altri medici dell’ambito. Seguirà nota esplicativa per nuovo medico » .

Poi l’Ulss ha diffuso una nota spiegando che «cesserà il servizio come Medico di Medicina generale il dottor Luca Favero, operante nell’ambito dei Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore, Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San Tomaso Agordino e Vallada Agordina. In sostituzione del dr. Favero dal 15 luglio verrà inserita nell’ambito territoriale la dr.ssa Letizia Arcangioli a cui saranno assegnati d’ufficio gli assistiti. Non sarà pertanto necessario recarsi presso gli sportelli anagrafe della Ulss per effettuare la scelta del nuovo medico. Dal 1° al 14 Luglio saranno disponibili per i pazienti del dottor Favero, presso i propri ambulatori i dottori: Paolo Barone, Giovanni Magra, Claudio Allegro, Camilla Semenzato».

IL CASO

Sul proprio profilo F acebook il dottor Favero, ha scritto : « Cerco lavoro » . Ed ha proseguito: « Ben lungi dall’aver a cuore il bene della popolazione, dopo aver lavorato gratuitamente per un mese come guardia medica e medico di medicina generale (ndr, nel mese di dicembre 2021), la Ulss di Belluno mi licenzia da un giorno all’altro - dopo che l’Ordine dei Medici di Padova mi ha riammesso da mesi! - lasciando scoperti i tre ambulatori di Cencenighe, Alleghe e Caprile, compresa la guardia medica » .

Raggiunto al telefono mentre era a Cencenighe per il suo ultimo ambulatorio, Favero ha ulteriormente precisato la propria posizione: « Dall’Ulss di Belluno mi hanno detto che sono costretti ad assumere questa decisione in seguito ad una disposizione della commissione disciplinare dei Medici di Padova. Segnalo tuttavia che questa è la stessa che a gennaio mi aveva detto che avrei potuto continuare a lavorare. Ma è chiaro che a Belluno erano da tempo a conoscenza di questa cosa, non può essere assolutamente una novità di ieri. Ed io sono costretto a traslocare e sbaraccare tutto in poche ore. Nel frattempo, per quindici giorni, i 1.600 pazienti che seguivo rimarranno senza un medico, anche se il messaggio che è stato loro inviato dice di fare riferimento ad altri professionisti dell’ambito » .

IL VACCINO